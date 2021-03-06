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Arka Sokaklar dizisinde Asiye Çoban Ertem karakterine Melisa Şalgam hayat veriyor

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Arka Sokaklar dizisinde Asiye Çoban Ertem karakterine Melisa Şalgam hayat veriyor haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 05.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 05:46
Arka Sokaklar dizisinde Asiye Çoban Ertem karakterine Melisa Şalgam hayat veriyor
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Arka Sokaklar Asiye Kimdir?

14 sezondur Kanal D kanalında ekranlarınızda yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Asiye karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Melisa Şalgam'dır. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Arka Sokaklar dizisinde Asiye karakteri Hüsnü Çoban'ın büyük oğlu Metin'in eşi olarak karşımıza çıkıyor. Metin ile evlenecekleri gün kayınvalidesi Suat Çoban, düğün gününde trafik kazasında öldü. Kendisi dizide hemşire ve Metin ile bir erkek çocukları vardır.

Melisa Şalgam Kimdir?

Melisa Şalgam, 1 Ocak 1996 tarihinde memleketi Samsun'da doğdu. 2001 yılında ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Lise ve liseyi Antalya'da bitirdi, 1.76 boyunda ve 57 kilodadır. Tiyatro ve oyunculuk dalında deneyimlidir. İstanbul Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde de okudu. Sektöre henüz yeni başlayan genç oyuncumuz daha önce 2 filmde oynamıştı. Halen dahil olduğu Arka Sokaklar dizisi ilk oyunculuk deneyimi.

Melisa Şalgam’ın Oynadığı Diziler

Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban'ın çocukluğundan bu yana oynadığı tek dizi Arka Sokaklar (Asiye) karakteridir.

Melisa Şalgam’ın Oynadığı Sinema Filmleri

Arka Sokaklar Asiye Çoban karakteri iki farklı filmde rol aldı.

  1. Benim adım Feridun (rol Çisem)
  2. Firardayız

Melisa Şalgam’ın İnstagram Hesabı

Genç, güzel ve başarılıi oyuncunun aktif olarak resmi Instagram sayfasını kullanıyor. Yaklaşık 321 paylaşımı vardır. 621.000 takipçisi ve birçok başarılı ve güzel hayran kitlesi var. Takipçi sayısı her geçen gün artıyor. Melisa Şalgam Instagram kullanıcı adı: @melisasalgam

Melisa Şalgam’ın Sevgilisi Var mı?

Arka sokakta Asiye Çoban karakterini canlandıran güzel oyuncunun erkek arkadaşı olup olmadığı merak ediliyor. Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ile görüntülendikten sonra çift arasındaki yaş farkı oldukça tartışıldı, maçın galibiyetini kutladıktan sonra magazin kamerasına samimiyetle bakan ikili gündem olmuştu.



Son Güncelleme: 06.03.2021 05:46
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Anahtar Kelimeler:
Melisa ŞalgamArka Sokaklar
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