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Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarı ne zaman hangi gün saat kaçta?

Gündemi bir süredir meşgul eden Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarı ne zaman hangi gün saat kaçta? haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 30 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 30.04.2021li haberimizden Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarı ne zaman hangi gün saat kaçta? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 12:06
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarı ne zaman hangi gün saat kaçta?
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanına sahip olan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezondaki başarısı da devam ediyor. Dizinin yeni bölümlerinin yanı sıra eski bölümleri de çokça izleniyor.

İzleyiciler Arka Sokaklar dizisinin özetleri ve yeni bölümünün ne zaman yayınlandığını merak ediyor. Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümleri Ramazan ayı boyunca ekranlarda olmayacak. Arka Sokaklar yerine 'Arda'nın Ramazan Mutfağı' adlı yemek programı yayınlanacak. 

 Arka Sokaklar dizisinin 30 Nisan 2021 Cuma günü yeni bölümü ekranlara gelecektir. 

Dizi hakkında hemen bilgi sahibi olmak ve fragmanlarını izlemek için tıklayın; https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 23 Nisan 2021 Cuma saat 20:00.

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 16 Nisan 2021 Cuma saat 20:00.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 18 Nisan 2021 Pazar günü saat 16:15

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 9 Nisan 2021 Cuma saat 20:00

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 2 Nisan 2021 Cuma saat 20:00

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 26 Mart 2021 Cuma saat 20:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 1 Nisan 2021 Perşembe günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 30 Mart 2021 Salı günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 19 Mart 2021 Cuma saat 20:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 26 Mart 2021 Cuma günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 23 Mart 2021 Salı günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 12 Mart 2021 Cuma saat 20:00.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 19 Mart 2021 Cuma günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 18 Mart 2021 Perşembe günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 16 Mart 2021 Salı günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 5 Mart 2021 Cuma saat 20:00.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 12 Mart 2021 Cuma günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 9 Mart 2021 Salı günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 26 Şubat 2021 Cuma saat 20:00.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 5 Mart 2021 Cuma günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 4 Mart 2021 Perşembe günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 3 Mart 2021 Çarşamba günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 1 Mart 2021 Pazartesi günü saat 16:00

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 19 Şubat 2021 Cuma saat 20:00.

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 12 Şubat 2021 Cuma saat 20:00.

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 5 Şubat 2021 Cuma saat 20:00.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 5 Şubat 2021 Cuma saat 15:45.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 4 Şubat 2021 Perşembe saat 15:45.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 3 Şubat 2021 Çarşamba saat 15:45.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 2 Şubat 2021 Salı saat 15:45.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 1 Şubat 2021 Pazartesi saat 15:45.

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 29 Ocak 2021 Cuma saat 20:00.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 29 Ocak 2021 Cuma saat 15:45.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 28 Ocak 2021 Perşembe saat 15:45.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 27 Ocak 2021 Çarşamba saat 15:45.

Arka Sokaklar dizisinin tekrarı 26 Ocak 2021 Salı saat 15:45.




Son Güncelleme: 30.04.2021 12:06
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DiziArka Sokaklar
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