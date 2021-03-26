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Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 26.03.2021 tarihli haberimizi okuyun.

26 Mart 2021 Cuma 12:06
Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanına sahip olan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezondaki başarısı da devam ediyor. Dizinin yeni bölümlerinin yanı sıra eski bölümleri de çokça izleniyor.

İzleyiciler Arka Sokaklar dizisinin özetleri ve yeni bölümünün ne zaman yayınlandığını merak ediyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri her hafta Cuma günleri Kanal D ekranlarında saat 20:00’de yayınlanıyor.

Dizinin tekrar bölümleri ise hafta içi her gün saat 16:00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor. İşte Arka Sokaklar dizisinin 19 Mart 2021 Cuma günü yeni bölümü ekranlara gelecektir. 

Dizi hakkında hemen bilgi sahibi olmak ve fragmanlarını izlemek için tıklayın; https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 12:06
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Anahtar Kelimeler:
DiziArka Sokaklar
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