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Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi'nin yer aldığı diziler

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi'nin yer aldığı diziler ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 5 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 05:19
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi'nin yer aldığı diziler
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Sinem karakterine Gizem Terzi can veriyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi sevilen isimler yer alıyor. Peki dizide Sinem karakteri yani Gizem Terzi kimdir?

Gizem Terzi Kimdir?

1990 doğumlu olan genç oyuncu birçok dizide rol almıştır. Kocaeli Üniversitesi’ni bitiren Terzi, İnadına Aşk, İlişki Durumu Karışık, Ankara’nın Dikmeni, Güllerin Savaşı ve Hayatımın Aşkı dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 05:19
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Anahtar Kelimeler:
SinemArkasokaklar
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