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Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:39
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Sinem karakterine Gizem Terzi can veriyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi sevilen isimler yer alıyor. Peki dizide Sinem karakteri yani Gizem Terzi kimdir?

Gizem Terzi Kimdir?

1990 doğumlu olan genç oyuncu birçok dizide rol almıştır. Kocaeli Üniversitesi’ni bitiren Terzi, İnadına Aşk, İlişki Durumu Karışık, Ankara’nın Dikmeni, Güllerin Savaşı ve Hayatımın Aşkı dizilerinde rol almıştır.


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
SinemArkasokaklar
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