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Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi yer aldığı dizi ve film yapımları

Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi yer aldığı dizi ve film yapımları haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Mart 26 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 19:39
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi yer aldığı dizi ve film yapımları
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Sinem karakterine Gizem Terzi can veriyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi sevilen isimler yer alıyor. Peki dizide Sinem karakteri yani Gizem Terzi kimdir?

Gizem Terzi Kimdir?

1990 doğumlu olan genç oyuncu birçok dizide rol almıştır. Kocaeli Üniversitesi’ni bitiren Terzi, İnadına Aşk, İlişki Durumu Karışık, Ankara’nın Dikmeni, Güllerin Savaşı ve Hayatımın Aşkı dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 26.03.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
SinemArkasokaklar
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