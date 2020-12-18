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Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 18.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 19:39
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Sinem karakterine Gizem Terzi can veriyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi sevilen isimler yer alıyor. Peki dizide Sinem karakteri yani Gizem Terzi kimdir?

Gizem Terzi Kimdir?

1990 doğumlu olan genç oyuncu birçok dizide rol almıştır. Kocaeli Üniversitesi’ni bitiren Terzi, İnadına Aşk, İlişki Durumu Karışık, Ankara’nın Dikmeni, Güllerin Savaşı ve Hayatımın Aşkı dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
SinemArkasokaklar
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