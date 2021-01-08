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Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Terzi oynadığı diziler

Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Terzi oynadığı diziler haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:39
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Terzi oynadığı diziler
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Sinem karakterine Gizem Terzi can veriyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi sevilen isimler yer alıyor. Peki dizide Sinem karakteri yani Gizem Terzi kimdir?

Gizem Terzi Kimdir?

1990 doğumlu olan genç oyuncu birçok dizide rol almıştır. Kocaeli Üniversitesi’ni bitiren Terzi, İnadına Aşk, İlişki Durumu Karışık, Ankara’nın Dikmeni, Güllerin Savaşı ve Hayatımın Aşkı dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
SinemArkasokaklar
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