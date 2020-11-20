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Arka Sokaklar dizisi Sinem karakteri kimdir? Gizem Terzi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın merakını uyandıran Arka Sokaklar dizisi Sinem karakteri kimdir? Gizem Terzi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 20 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 19:39
Arka Sokaklar dizisi Sinem karakteri kimdir? Gizem Terzi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Sinem karakterine Gizem Terzi can veriyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi sevilen isimler yer alıyor. Peki dizide Sinem karakteri yani Gizem Terzi kimdir?


Gizem Terzi Kimdir?

1990 doğumlu olan genç oyuncu birçok dizide rol almıştır. Kocaeli Üniversitesi’ni bitiren Terzi, İnadına Aşk, İlişki Durumu Karışık, Ankara’nın Dikmeni, Güllerin Savaşı ve Hayatımın Aşkı dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 20.11.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
SinemArkasokaklar
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