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Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Gerçek adı ne? Serhat Midyat oynadığı diziler

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Gerçek adı ne? Serhat Midyat oynadığı diziler başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 13-11-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 19:21
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Gerçek adı ne? Serhat Midyat oynadığı diziler
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklara katılan Serhat Midyat merak edilmeye başlandı. Midyat’ın canlandıracağı karakter Servan olarak açıklanırken oyuncunun hayatı ve rolü de araştırılıyor.

Arka Sokaklar Servan kimdir?

Amir Rıza Baba’nın uzun zamandır peşinde olduğu Servan ile ilgili alınan bilgiler sonrasında Rıza Baba ve ekibi izleri takip etmeye başlar.

Tüm bu olaylar yaşanırken baş komiser Hüsnü ile Esra’nın yolları kesişir.

Serhat Midyat kimdir?


22 Aralık 1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Midyat aslen Mardinlidir. Sevilen oyuncu Sermiyan Midyat’ın abisi olan Serhat Midyat’ın Evin ve Türkan Rojda adında kardeşleri vardır.

Serhat Midyat’ın babaannesi, Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Zekiye Ekmen Midyat’tır.

Serhat Midyat, İpek Bilgin, Deke Anderson ve Kim Tobin’den özel olarak oyunculuk eğitimi almıştır. Tüm bu kurslara ek olarak Stella Adler’den de özel oyunculuk eğitimi aldığı bilinmektedir.

İlk defa 2018 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisi ile oyunculuğa başlayan Midyat, daha sonrasında Halka dizisinde 17 bölüm görev almıştır.

Serhat Midyat görev aldığı yapımlar

  • Arka Sokaklar
  • Halka
  • Avlu

 



Son Güncelleme: 13.11.2020 19:21
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