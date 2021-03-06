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Arka Sokaklar dizisi Servan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Serhat Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Arka Sokaklar dizisi Servan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Serhat Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 5 Mart 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak Arka Sokaklar dizisi Servan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Serhat Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:59
Arka Sokaklar dizisi Servan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Serhat Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklara katılan Serhat Midyat merak edilmeye başlandı. Midyat’ın canlandıracağı karakter Servan olarak açıklanırken oyuncunun hayatı ve rolü de araştırılıyor.

Arka Sokaklar Servan kimdir?

Amir Rıza Baba’nın uzun zamandır peşinde olduğu Servan ile ilgili alınan bilgiler sonrasında Rıza Baba ve ekibi izleri takip etmeye başlar.

Tüm bu olaylar yaşanırken baş komiser Hüsnü ile Esra’nın yolları kesişir.

Serhat Midyat kimdir?

22 Aralık 1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Midyat aslen Mardinlidir. Sevilen oyuncu Sermiyan Midyat’ın abisi olan Serhat Midyat’ın Evin ve Türkan Rojda adında kardeşleri vardır.

Serhat Midyat’ın babaannesi, Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Zekiye Ekmen Midyat’tır.

Serhat Midyat, İpek Bilgin, Deke Anderson ve Kim Tobin’den özel olarak oyunculuk eğitimi almıştır. Tüm bu kurslara ek olarak Stella Adler’den de özel oyunculuk eğitimi aldığı bilinmektedir.

İlk defa 2018 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisi ile oyunculuğa başlayan Midyat, daha sonrasında Halka dizisinde 17 bölüm görev almıştır.

Serhat Midyat görev aldığı yapımlar

  • Arka Sokaklar
  • Halka
  • Avlu

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:59
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