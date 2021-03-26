İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız (Rabia Kaya) kimdir?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız (Rabia Kaya) kimdir? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız (Rabia Kaya) kimdir? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 26.03.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 19:34
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız (Rabia Kaya) kimdir?
Takip Et:

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyicilerden tam not aldı. Dizinin yeni sezonunda kadroya üç yeni isim dahil oldu. Bu isimlerden biri de Nuray Yıldız karakteri oldu.

Arka Sokaklar Nuray Yıldız karakteri

Erler Film imzalı dizi yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Dizinin yeni sezonunda kadroya katılan 3 isimden biri de Nuray Yıldız karakteri oldu. Dizide Nuray Yıldız şu ana kadar net bir şekilde öne çıkmasa da ilerleyen bölümlerde karakterin öne çıkması bekleniyor.

Arka Sokaklar Nuray Yıldız kimdir?

Arka Sokaklar dizisine yeni sezonda katılan Nuray karakterine Rabia Kaya hayat veriyor. Rabia Kaya 1985 yılında Antalya’da dünyaya gelmiş ve Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra güzel sesiyle de öne çıkıyor. Kaya Arka Sokaklar dizisinden önce çok sayıda dizide yer almıştır. Güzel oyuncunun yer aldığı diziler şu şekilde;

Kara Para Aşk

Yedi Güzel Adam

Cinayet

Çalıkuşu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Kanıt

Arka Sokaklar



Son Güncelleme: 26.03.2021 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız (Rabia Kaya) kimdir?
Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada bulgur ne demektir? Doğum veya bulgur rüyasının tabiri ve anlamı
Sağlık Bakanı Koca 26 Mart 2021 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 26 Mart 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri kimdir? Devrim Özkan nereli, yaşı kaç?
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Son Yaz dizisi Arda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sarp İkiler kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Melek karakterini kim canlandırıyor? Nilsu Yılmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Nafaka bedeli hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2021 Nafaka kesintisi hesaplama işlemleri
Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2021 sosyal medya yasası detayları
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cengiz Bozkurt kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Altan nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Gerçek adı ne? Serhat Midyat oynadığı diziler
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman yer aldığı dizi ve film yapımları
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı'nın hayatı!
Arka Sokaklar dizisi Esra’sı kim canlandırıyor? Gaye Gürsel'in biyografisi
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.