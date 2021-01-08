İstanbul 16°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya'nın hayatı!

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya'nın hayatı! ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:34
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya'nın hayatı!
Takip Et:

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyicilerden tam not aldı. Dizinin yeni sezonunda kadroya üç yeni isim dahil oldu. Bu isimlerden biri de Nuray Yıldız karakteri oldu.

Arka Sokaklar Nuray Yıldız karakteri

Erler Film imzalı dizi yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Dizinin yeni sezonunda kadroya katılan 3 isimden biri de Nuray Yıldız karakteri oldu. Dizide Nuray Yıldız şu ana kadar net bir şekilde öne çıkmasa da ilerleyen bölümlerde karakterin öne çıkması bekleniyor.

Arka Sokaklar Nuray Yıldız kimdir?

Arka Sokaklar dizisine yeni sezonda katılan Nuray karakterine Rabia Kaya hayat veriyor. Rabia Kaya 1985 yılında Antalya’da dünyaya gelmiş ve Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra güzel sesiyle de öne çıkıyor. Kaya Arka Sokaklar dizisinden önce çok sayıda dizide yer almıştır. Güzel oyuncunun yer aldığı diziler şu şekilde;

Kara Para Aşk

Yedi Güzel Adam

Cinayet

Çalıkuşu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Kanıt

Arka Sokaklar



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Erol'un programda çocuk gelişimcilere
Esra Erol'un programda çocuk gelişimcilere "bakıcı" demesi tepkilere neden oldu!
Esra Erol’a tepki yağdı! Hangi kadına ne dedi?
Esra Erol’a tepki yağdı! Hangi kadına ne dedi?
Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı! Hande Soral kimdir?
Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı! Hande Soral kimdir?
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör kimdir? Emre Törün nerelidir?
Akıncı dizisindeki Beste karakteri kimdir?
Kahve dükkanı bayilik veren firmalar 2021
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya'nın hayatı!
Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz yaşı ve oynadığı diziler
8 Ocak 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Ocak 2021 Cuma Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi hangi şehirde?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Leyla Feray kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Babil dizisinde Büşra karakterine Şeniz Çetin hayat veriyor
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan doğum tarihi
Tebliğ Tebellüğ belgesi ne işe yarar, nasıl alınır?
İŞKUR kamu ilanları: SGK, MEB, MSB 81 personel alım ilanları yayınlandı!
Seda Akgül hastaneden mi kaçtı, hastaneden neden kaçtı?
En Avantajlı Bayram Kredisi Veren Bankalar ve Bayram Kredisi Kampanyaları
Otellerde yılbaşı kutlama programları yasaklandı mı?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı!
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Çorumlu oynadığı diziler
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kimdir, nereli yaşı kaç?
Mikro işler yaparak para kazanılabilecek siteler
Kırmızı Oda Ayşe karakteri kimdir? Meriç Aral kimdir, nereli, kaç yaşında?
Son Yaz dizisi Fatih karakteri kimdir? Emre Karayel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.