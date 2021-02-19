İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 19.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 19:35
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyicilerden tam not aldı. Dizinin yeni sezonunda kadroya üç yeni isim dahil oldu. Bu isimlerden biri de Nuray Yıldız karakteri oldu.

Arka Sokaklar Nuray Yıldız karakteri

Erler Film imzalı dizi yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Dizinin yeni sezonunda kadroya katılan 3 isimden biri de Nuray Yıldız karakteri oldu. Dizide Nuray Yıldız şu ana kadar net bir şekilde öne çıkmasa da ilerleyen bölümlerde karakterin öne çıkması bekleniyor.

Arka Sokaklar Nuray Yıldız kimdir?

Arka Sokaklar dizisine yeni sezonda katılan Nuray karakterine Rabia Kaya hayat veriyor. Rabia Kaya 1985 yılında Antalya’da dünyaya gelmiş ve Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra güzel sesiyle de öne çıkıyor. Kaya Arka Sokaklar dizisinden önce çok sayıda dizide yer almıştır. Güzel oyuncunun yer aldığı diziler şu şekilde;

Kara Para Aşk

Yedi Güzel Adam

Cinayet

Çalıkuşu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Kanıt

Arka Sokaklar



Son Güncelleme: 19.02.2021 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Ramo dizisinde Taner karakterini Bora Cengiz canlandırıyor
19 Şubat 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı 19 Şubat 2021 Cuma Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Ramo dizisi Doktor Nehir karakteri kimdir? Devrim Özkan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Payitaht dizisinde Eskidarlı Vahap karakterine Evren Burak Haktanır hayat veriyor
Menajerimi Ara dizisi Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Akıncı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Son Yaz dizisi Arda karakteri kimdir? Sarp İkiler kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Gerçek adı nedir? Nilsu Yılmaz nereli, yaşı kaç?
Sigaraya zam geldi mi? Paylaşılan sigara fiyat listesi zamları doğru mu? Görseller sahte çıktı!
Yaşlılık maaşı şartları nelerdir? Kimler 2022 yaşlılık maaşı alabilir?
Sağlık Bakanı Fahrettin koca kaç yaşında, nereli, ne doktoru?
Cursed yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Cursed 2.sezon yayın tarihi
Kadın Sarp diziden ayrıldı mı? Caner Cindoruk diziden neden ayrıldı?
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı doğum tarihi
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan hakkında bilgiler
Arka Sokaklar'a katılan Perihan Ünlücan Kimdir? Avukat Başak karakteri kimdir?
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ne? Onur Aziz oynadığı diziler
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi yaşı ve oynadığı diziler
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.