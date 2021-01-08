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Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gerçek adı ne? Gaye Gürsel oynadığı diziler

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gerçek adı ne? Gaye Gürsel oynadığı diziler konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:22
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gerçek adı ne? Gaye Gürsel oynadığı diziler
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllara meydan okuyan dizi Arka Sokaklar’a yeni oyuncu katılması sonrasında Arka Sokaklar hayranları araştırmalara başladı. Diziye katılan Esra karakterini merak eden hayranlar aynı zamanda karaktere hayat veren Gaye Gürsel’i de araştırmaya başladı.

Esra karakteri diziye Hüsnü komiser için girmiştir. Yolları bir olayla kesişecek ikili arasında neler yaşanacağı bilinmemektedir.

Gaye Gürsel kimdir?

1 Ocak 1980’de İzmir’de dünyaya gelen Gürsel İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Mezun olduktan sonra oyuncu olmak isteyen Gürsel, Müjdat Gezen Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk defa 2004 yılında Haziran Gecesi dizisinde Nina karakterini canlandıran Gaye Gürsel 33 bölümde yer almıştır.

2006 yılında Kaybolan Yıllar dizinde Şebnem karakterine hayat veren Gürsel bu dizide üne kavuşmuştur.

Son zamanlarda üne kavuştuğu dizi olan İşler Güçler’de ki Feride rolü ile çok sevilen Gürsel ekranların aranan kadın oyuncularındandır.

Gaye Gürsel görev aldığı yapımlar

  • Arka Sokaklar
  • Tek Yürek
  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • İşler Güçler
  • Öğretmen Kemal
  • Makber
  • Elif
  • Tutkunum Sana
  • Kaybolan Yıllar
  • Haziran Gecesi

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:22
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KimdirGaye GürselEsraArka Sokaklar
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