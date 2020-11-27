İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Arka Sokaklar dizisi Esra karakterini kim canlandırıyor? Gaye Gürsel biyografisi ve rol aldığı yapımlar

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Arka Sokaklar dizisi Esra karakterini kim canlandırıyor? Gaye Gürsel biyografisi ve rol aldığı yapımlar başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 27.11.2020 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

27 Kasım 2020 Cuma 19:21
Arka Sokaklar dizisi Esra karakterini kim canlandırıyor? Gaye Gürsel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Türk dizi tarihinin en uzun dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Sevilen dizi yeni sezonda öncesi kadrosuna yeni isimleri katmıştı. Bu isimlerden biri de Esra karakteri oldu.


Esra karakteri diziye Hüsnü Çoban’ın sevgilisi olarak dahil oldu. Bilindiği gibi dizinin ana karakterlerinden Hüsnü Çoban’ın eşi Suat’ın vefatından ardından dizide partneri yoktu. Diziye yeni sezonda dahil olan Esra karakteri Hüsnü ile birlikte olacak.

Arka Sokaklar Esra kimdir?

Dizinin yeni sezonunda kadroya katılan Esra karakteri başarılı bir iş kadınıdır. Esra’nın yolu bir şekilde Hüsnü Çoban ile kesişecek ve Hüsnü Çoban Esra’ya yardım edecek. İkilinin bu ilişkisinin zaman içerisinde aşka dönüşmesi bekleniyor. Dizide Esra karakterine ise oyuncu Gaye Gürsel hayat verecek.

Gaye Gürsel kimdir?

1 Ocak 1980 yılında İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Güzel oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk dersi almış ve ilk kez Haziran Gecesi adlı diziye izleyici karşısına çıkmıştır. Gürsel ilerleyen yıllarda Kurtlar Vadisi dizisinde de rol almıştır. Güzel oyuncu son olarak 50m2 adlı intenet dizisinde yer almıştı.



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Esra karakterini kim canlandırıyor? Gaye Gürsel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Servan kimdir? Serhat Midyat hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan yaşı ve oynadığı diziler
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Beni Bırakma Berk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Onur Aziz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Merdiven çıkmanın insan sağlığına etkileri nelerdir? Merdiven çıkmanın faydaları saymakla bitmiyor!
Kuaförüm Sensin'de bu hafta neden eleme yapılmadı? Eleme ne zaman yapılacak?
Netflix The Witcher 2. sezon çekimleri korona virüs nedeni ile durdurdu!
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir, nereli yaşı kaç?
Whatsapp konum nasıl atılır? Canlı konum paylaşma ve konum gönderme işlemi
Tom ve Jerry filmi ne zaman yayınlanacak? Tom ve Jerry fragmanı yayınlandı!
Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak'ı Perihan Ünlücan'ın hayat hikayesi!
Devletin öğrencilere verdiği para yardımları nelerdir? 2020 Hangi şartlarda öğrenci yardımı ve devlet bursu alınabilir?
Arıza kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Berber ve kuaför saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyorlar? Berberler ve kuaför çalışma saatleri
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Altan oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.