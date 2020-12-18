İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

Arka Sokaklar dizisi Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel'in hayatı ve yer aldığı diziler

Arka Sokaklar dizisi Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel'in hayatı ve yer aldığı diziler konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 18 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Arka Sokaklar dizisi Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel'in hayatı ve yer aldığı diziler haberimize göz atarak Aralık 18 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 19:22
Arka Sokaklar dizisi Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yıllara meydan okuyan dizi Arka Sokaklar’a yeni oyuncu katılması sonrasında Arka Sokaklar hayranları araştırmalara başladı. Diziye katılan Esra karakterini merak eden hayranlar aynı zamanda karaktere hayat veren Gaye Gürsel’i de araştırmaya başladı.

Esra karakteri diziye Hüsnü komiser için girmiştir. Yolları bir olayla kesişecek ikili arasında neler yaşanacağı bilinmemektedir.

Gaye Gürsel kimdir?

1 Ocak 1980’de İzmir’de dünyaya gelen Gürsel İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Mezun olduktan sonra oyuncu olmak isteyen Gürsel, Müjdat Gezen Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk defa 2004 yılında Haziran Gecesi dizisinde Nina karakterini canlandıran Gaye Gürsel 33 bölümde yer almıştır.

2006 yılında Kaybolan Yıllar dizinde Şebnem karakterine hayat veren Gürsel bu dizide üne kavuşmuştur.

Son zamanlarda üne kavuştuğu dizi olan İşler Güçler’de ki Feride rolü ile çok sevilen Gürsel ekranların aranan kadın oyuncularındandır.

Gaye Gürsel görev aldığı yapımlar

  • Arka Sokaklar
  • Tek Yürek
  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • İşler Güçler
  • Öğretmen Kemal
  • Makber
  • Elif
  • Tutkunum Sana
  • Kaybolan Yıllar
  • Haziran Gecesi

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirGaye GürselEsraArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!
Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı iddia ediliyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı iddia ediliyor
Türk dizisi 'Seni çok bekledim' Katar'da
Türk dizisi 'Seni çok bekledim' Katar'da
MasterChef Mustafa Survivor 2021'de yarışacak!
MasterChef Mustafa Survivor 2021'de yarışacak!

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever kimdir?
Fox Tv Bay Yanlış kaç bölüm olacak, dizi final tarihi belli mi, yeni sezonda devam edecek mi?
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu Fatma Sultan kimdir? Alara Turan hakkında bilgiler
Fox TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Fox TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Beni Bırakma Berk karakterini kim canlandırıyor? Onur Aziz biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Beyaz Futbol neden yok, neden yayınlanmıyor? Ne zaman yayınlanmaya başlayacak?
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Kim Diskalifiye Oldu? Fragman Şaşırttı!
TOKİ 100 bin sosyal konut kampanyasına kaç kişi başvurdu? Toki sosyal konutları 3 günlük başvuru sayısı
2019 PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? PTT iş başvurusu için adaylarda aranan şartlar neler?
23 Nisan Çocuk Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Çoçuk yardım parası kimlere verilir? Çoçuk yardım parası nereye yatar?
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari hakkında bilgiler
2021 Tekirdağ fen liseleri taban puanları
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Kırımızı Oda dizisindeki Tarık karakteri kimdir? Tansel Öngel nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.