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Arka Sokaklar dizisi Civan kimdir? Emre Törün'ün yer aldığı diziler

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Arka Sokaklar dizisi Civan kimdir? Emre Törün'ün yer aldığı diziler haberine ilişkin yeni gelişmeler, 14.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:38
Arka Sokaklar dizisi Civan kimdir? Emre Törün'ün yer aldığı diziler
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Türk dizi tarihinin en uzun dizisi Arka Sokaklar 14. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni yüzler dahil oldu. Bu karakterden biri de Civan oldu. Civan dizinin kötü karakterlerinden biri olacak.

Arka Sokaklar Civan karakteri

Civan ekibin peşinde olduğu Sancar ve Reva’ya yardım eden ve mahalledeki çocukları da örgütleyen kişidir. Rıza baba ve ekibiyle karşı karşıya gelen Civan ilk çatışmada kaçmıştır.

Arka Sokaklar Civan kimdir?

Arka Sokaklar dizisinde Civan karakterine oyunu Emre Törün hayat veriyor. 1972 yılında dünyaya gelen Törün aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Ünlü oyuncu 1996 yılından itibaren oyunculuk sektörünün içerisinde yer alırken pek çok yapımda da rol almıştır. İlk olarak Kara Melek dizisiyle kamera karşısına geçen oyuncu ilerleyen yıllarda şu dizilerde yer almıştır;

2020 – Arka Sokaklar (Civan)

2016 – Frontier (Greg Bryk Seslendirmesi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Nevzat Çankırılı)

2014 – Kod Adı Reaksiyon (Savcı)

2013 – Güneşi Beklerken (Mehmet Varol)

2012 – Bulutların Ötesi (Nusret)

2008 – Pepee (Baba seslendirme)

2006 – Doktorlar (Savcı)

2005 – Beşinci Boyut (Murat/Mesut)

2004 – Büyük Umutlar (Cevat)

2004 – Büyük Buluşma

2003 – Umutların Ötesi

2003 – Hayat A.Ş.

2002 – Çocuklar Duymasın

2002 – Koçum Benim

2000 – Ona Bakma Bana Bak

1998 – Şeytanın Gözyaşları (Tolga)


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:38
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DiziArka Sokaklar
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