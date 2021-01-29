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Arka Sokaklar dizisi Ayla kimdir? Gerçek adı nedir? Hülya Kalebayır Çelik hakkında bilgiler

10 senedir devam eden dizi Arka Sokaklar Kanal D’ nin en beğenilen dizileri arasında yılların verdiği tecrübeyle hala devam ediyor. Arka Sokaklar da rıza babanın karısı öğretmen Ayla’nın kim olduğu oldukça merak edilmekte. Peki, Arka Sokaklar dizisi Ayla kimdir? Daha fazlası ve detaylar haberimizde.

29 Ocak 2021 Cuma 22:50
Arka Sokaklar dizisi Ayla kimdir? Gerçek adı nedir? Hülya Kalebayır Çelik hakkında bilgiler
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Arka Sokaklar rıza babanın karısı ayla kimdir?

Asıl adı Hülya Kalebayır Çelik (Ayla Soylu) olan ünlü oyuncu 1969 doğuludur. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi  Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden tamamlamıştır. Daha çok tiyatro sahnelerinde yer alan Hülya Kalebayır Asiye Nasıl Kurtulur, Keşanlı Ali Destanı, Yedi Kocalı Hürmüz, gibi önemli senaryolarda yer almıştır.

Ekranlarda ise ilk defa Melekler Adası ve Köpek isimli yapımlarda yer alan oyuncu kariyerindeki en iyi adımını ise arka sokaklarda ayla karakterine hayat vererek atmıştır. Hülya Kalebayır’ ın ülkemizde tanınmasına vesile olan Trabzonspor ve Milli futbolcu Lemi Çelik ile yaşadığı boşanma süreci olmuştur. Oldukça sıkıntılı bir süreç olan bu durum medyada uzun süre konuşulmuştur. Çiftin bu evlilikten Su isimli bir kızları vardı



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:50
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ArkasokaklarRızababaKanalDAylaHülyakalebayırAliHüsnüçoban
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