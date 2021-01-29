Arka Sokaklar dizisi Ayla kimdir? Gerçek adı nedir? Hülya Kalebayır Çelik hakkında bilgiler

Arka Sokaklar rıza babanın karısı ayla kimdir?

Asıl adı Hülya Kalebayır Çelik (Ayla Soylu) olan ünlü oyuncu 1969 doğuludur. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden tamamlamıştır. Daha çok tiyatro sahnelerinde yer alan Hülya Kalebayır Asiye Nasıl Kurtulur, KeşanlıDestanı, Yedi Kocalı Hürmüz, gibi önemli senaryolarda yer almıştır.

Ekranlarda ise ilk defa Melekler Adası ve Köpek isimli yapımlarda yer alan oyuncu kariyerindeki en iyi adımını ise arka sokaklarda ayla karakterine hayat vererek atmıştır. Hülya Kalebayır’ ın ülkemizde tanınmasına vesile olan Trabzonspor ve Milli futbolcu Lemi Çelik ile yaşadığı boşanma süreci olmuştur. Oldukça sıkıntılı bir süreç olan bu durum medyada uzun süre konuşulmuştur. Çiftin bu evlilikten Su isimli bir kızları vardı