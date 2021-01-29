Arka Sokaklar dizisi Ayla kimdir? Gerçek adı nedir? Hülya Kalebayır Çelik hakkında bilgiler

Arka Sokaklar rıza babanın karısı ayla kimdir?
Ekranlarda ise ilk defa Melekler Adası ve Köpek isimli yapımlarda yer alan oyuncu kariyerindeki en iyi adımını ise arka sokaklarda ayla karakterine hayat vererek atmıştır. Hülya Kalebayır’ ın ülkemizde tanınmasına vesile olan Trabzonspor ve Milli futbolcu Lemi Çelik ile yaşadığı boşanma süreci olmuştur. Oldukça sıkıntılı bir süreç olan bu durum medyada uzun süre konuşulmuştur. Çiftin bu evlilikten Su isimli bir kızları vardı
Son Güncelleme: 29.01.2021 22:50