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Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan'ın yer aldığı diziler

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan'ın yer aldığı diziler haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 07-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:16
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan'ın yer aldığı diziler
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 565 bölümdür süren uzun soluklu dizilerden birisi olan Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak karakteri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Rıza Baba’nın kaçırılmasının ardından kurtarma operasyonunda rol oynayan Avukat Başak karakterine Perihan Ünlücan hayat vermektedir.

Perihan Ünlücan Kimdir?

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünde okumuştur. Oyunculuk ile ilgilenen Ünlücan, ilk olarak Kış Masalı filminde oynamıştır. Ayrıca Keskin Bıçak, Karadayı, Polis Akademisi Alaturka, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası, Cingöz Recai gibi pek çok yapımda rol almıştır.

2010 yılında Tolga Erener ile evlenen Ünlücan, 2014 yılında evliliğini sonlandırmıştır.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
AvukatbaşakArkasokaklar
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