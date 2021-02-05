İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan yer aldığı dizi ve film yapımları

Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan yer aldığı dizi ve film yapımları konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 5 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan yer aldığı dizi ve film yapımları haberimize göz atarak Şubat 5 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 19:16
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 565 bölümdür süren uzun soluklu dizilerden birisi olan Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak karakteri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Rıza Baba’nın kaçırılmasının ardından kurtarma operasyonunda rol oynayan Avukat Başak karakterine Perihan Ünlücan hayat vermektedir.

Perihan Ünlücan Kimdir?

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünde okumuştur. Oyunculuk ile ilgilenen Ünlücan, ilk olarak Kış Masalı filminde oynamıştır. Ayrıca Keskin Bıçak, Karadayı, Polis Akademisi Alaturka, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası, Cingöz Recai gibi pek çok yapımda rol almıştır.

2010 yılında Tolga Erener ile evlenen Ünlücan, 2014 yılında evliliğini sonlandırmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AvukatbaşakArkasokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan yer aldığı dizi ve film yapımları
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı hakkında bilgiler
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ne? Onur Aziz oynadığı diziler
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kırmızı Oda yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Arka Sokaklar dizisinde Sinem Ertem karakterine Gizem Terzi hayat veriyor
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisinin Asiye Çoban'ı Melisa Şalgam'ın hayat hikayesi!
Denizlispor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, Denizlispor-Alanyaspor maçı şifresiz nasıl izlenir?
Doğalgaz faturalarını düşürecek yöntemler!
Yeni doğum yapan anneye verilen para yardımları nelerdir?
Kadına yönelik şiddete karşı geliştirilen KADES uygulaması nedir? Nasıl Kullanılır?
Yatıya Misafirim Var başvuru formu ve whatsapp hattı
Devletin verdiği öğrenci yardımı nasıl alınır? 2021
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Ptt kart şifresi nasıl öğrenilir? PTT kart şifre değiştirme ve şifre alma işlemleri nasıl yapılır?
Mutant virüsün varyantları nedir, normalden daha mı tehlikeli? Mutant virüs ve varyantları hangi illerde görüldü?
Alev Alev Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir, nereli yaşı kaç?
Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatar? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.