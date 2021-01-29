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Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 29 Ocak 2021 Cuma günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 19:16
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 565 bölümdür süren uzun soluklu dizilerden birisi olan Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak karakteri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Rıza Baba’nın kaçırılmasının ardından kurtarma operasyonunda rol oynayan Avukat Başak karakterine Perihan Ünlücan hayat vermektedir.

Perihan Ünlücan Kimdir?

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünde okumuştur. Oyunculuk ile ilgilenen Ünlücan, ilk olarak Kış Masalı filminde oynamıştır. Ayrıca Keskin Bıçak, Karadayı, Polis Akademisi Alaturka, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası, Cingöz Recai gibi pek çok yapımda rol almıştır.

2010 yılında Tolga Erener ile evlenen Ünlücan, 2014 yılında evliliğini sonlandırmıştır.



Son Güncelleme: 29.01.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
AvukatbaşakArkasokaklar
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