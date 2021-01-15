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Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 15.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:19
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 565 bölümdür süren uzun soluklu dizilerden birisi olan Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak karakteri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Rıza Baba’nın kaçırılmasının ardından kurtarma operasyonunda rol oynayan Avukat Başak karakterine Perihan Ünlücan hayat vermektedir.

Perihan Ünlücan Kimdir?

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünde okumuştur. Oyunculuk ile ilgilenen Ünlücan, ilk olarak Kış Masalı filminde oynamıştır. Ayrıca Keskin Bıçak, Karadayı, Polis Akademisi Alaturka, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası, Cingöz Recai gibi pek çok yapımda rol almıştır.

2010 yılında Tolga Erener ile evlenen Ünlücan, 2014 yılında evliliğini sonlandırmıştır.



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:19
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Anahtar Kelimeler:
AvukatbaşakArkasokaklar
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