Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit’i kim canlandırıyor? Sevi Demirçivi'nin biyografisi

Arka Sokaklar Amir Ümit Karakteri

Amir Ümit karakteri çok merak ediliyor. Bu karakter dizinin yeni isimlerinden biri ve 564. Bölümde ekranlarda olacak. Karakterin nasıl birisi olduğundan emin olmasak da bu dizide amir olan Ümit adından sıkça söz ettirmiş ve başarılı olmuş gibi görünüyor. Bu akşamki bölümde sizlerle Amir Ümit'in nasıl biri olduğunu daha yakından göreceğiz.

Sevi Demirçivi Kimdir?

Sevi Demirçivi oyuncu olarak pek bilinmeyen bir tiyatro oyuncusudur. Tiyatro endüstrisinde aktif olmasına rağmen, televizyon performansı alanında hala bilinmemektedir. Sadece birkaç filmde rol aldı, ancak sürekli olarak dizi ve filmlerde rol almıştır. Oyuncumuzun Arka Sokaklar dizisinde adından söz ettireceğini düşünüyoruz.

Sevi Demirçivi’nin Rol Aldığı Filmler

Kaybedenler

Sevi Demirçivi Resmi Sosyal Medya Hesabı

Güzel oyuncumuz Sevi Demirçivi resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve sık sık takipçileriyle paylaşım yapıyor. Sevi Demirçivi'nin resmi Instagram sayfasında yaklaşık 151 gönderi ve 2.926 takipçisi vardır. Arka Sokaklar dizisi ile takipçisinin büyük ölçüde artacağına inanıyoruz. Sevi Demirçivi'nin resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @sevidemircivi