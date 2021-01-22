İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Gerçek adı nedir? Sevi Demirçivi nereli, yaşı kaç?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Gerçek adı nedir? Sevi Demirçivi nereli, yaşı kaç? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atarak, Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 19:42
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Gerçek adı nedir? Sevi Demirçivi nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Arka Sokaklar Amir Ümit Karakteri

Amir Ümit karakteri çok merak ediliyor. Bu karakter dizinin yeni isimlerinden biri ve 564. Bölümde ekranlarda olacak. Karakterin nasıl birisi olduğundan emin olmasak da bu dizide amir olan Ümit adından sıkça söz ettirmiş ve başarılı olmuş gibi görünüyor. Bu akşamki bölümde sizlerle Amir Ümit'in nasıl biri olduğunu daha yakından göreceğiz.

Sevi Demirçivi Kimdir?

Sevi Demirçivi oyuncu olarak pek bilinmeyen bir tiyatro oyuncusudur. Tiyatro endüstrisinde aktif olmasına rağmen, televizyon performansı alanında hala bilinmemektedir. Sadece birkaç filmde rol aldı, ancak sürekli olarak dizi ve filmlerde rol almıştır. Oyuncumuzun Arka Sokaklar dizisinde adından söz ettireceğini düşünüyoruz.

Sevi Demirçivi’nin Rol Aldığı Filmler

Kaybedenler

Sevi Demirçivi Resmi Sosyal Medya Hesabı

Güzel oyuncumuz Sevi Demirçivi resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve sık sık takipçileriyle paylaşım yapıyor. Sevi Demirçivi'nin resmi Instagram sayfasında yaklaşık 151 gönderi ve 2.926 takipçisi vardır. Arka Sokaklar dizisi ile takipçisinin büyük ölçüde artacağına inanıyoruz. Sevi Demirçivi'nin resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @sevidemircivi

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziAmir ÜmitArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?

Popüler Haberler

Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Bedelli askerlik ödemeleri nasıl yapılır? 2021 Bedelli askerlik kredisi veren bankalar
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Ocak 2021
Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2021 HES kodu alma yöntemleri
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı haklar 2021
Vakıfbank havale ve eft işlem ücretleri kaç tl? 2021
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? 2021
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
Telegram nedir, nasıl kullanılır? Telegram özellikleri ve kullanım rehberi
FOX Hepsi Benim yarışması ne zaman başlayacak?
BİM'de satılan Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı? Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü BİM'de satışı başladı
Show TV Ramo dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
2020 sürücü belgesi harcı ne kadar oldu? 2020 yılı ehliyet harcı zam oranı
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Ruhi Sarı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin hakkında bilgiler
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakterini kim canlandırıyor? Zümre Meğreli biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisine katılan Pamir Pekin kimdir? İbrahim karakteri kimdir?
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.