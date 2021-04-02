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Arka Sokaklar dizi oyuncusu Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Arka Sokaklar dizi oyuncusu Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 02.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 19:39
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler
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Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Sinem karakterine Gizem Terzi can veriyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi sevilen isimler yer alıyor. Peki dizide Sinem karakteri yani Gizem Terzi kimdir?

Gizem Terzi Kimdir?

1990 doğumlu olan genç oyuncu birçok dizide rol almıştır. Kocaeli Üniversitesi’ni bitiren Terzi, İnadına Aşk, İlişki Durumu Karışık, Ankara’nın Dikmeni, Güllerin Savaşı ve Hayatımın Aşkı dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
SinemArkasokaklar
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