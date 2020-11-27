İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Arka Sokaklar dizi oyuncusu Servan kimdir? Serhat Midyat hakkında bilgiler

Gündemi bir süredir meşgul eden Arka Sokaklar dizi oyuncusu Servan kimdir? Serhat Midyat hakkında bilgiler haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 27.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

27 Kasım 2020 Cuma 19:21
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Servan kimdir? Serhat Midyat hakkında bilgiler
Takip Et:

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklara katılan Serhat Midyat merak edilmeye başlandı. Midyat’ın canlandıracağı karakter Servan olarak açıklanırken oyuncunun hayatı ve rolü de araştırılıyor.

Arka Sokaklar Servan kimdir?

Amir Rıza Baba’nın uzun zamandır peşinde olduğu Servan ile ilgili alınan bilgiler sonrasında Rıza Baba ve ekibi izleri takip etmeye başlar.

Tüm bu olaylar yaşanırken baş komiser Hüsnü ile Esra’nın yolları kesişir.

Serhat Midyat kimdir?


22 Aralık 1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Midyat aslen Mardinlidir. Sevilen oyuncu Sermiyan Midyat’ın abisi olan Serhat Midyat’ın Evin ve Türkan Rojda adında kardeşleri vardır.

Serhat Midyat’ın babaannesi, Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Zekiye Ekmen Midyat’tır.

Serhat Midyat, İpek Bilgin, Deke Anderson ve Kim Tobin’den özel olarak oyunculuk eğitimi almıştır. Tüm bu kurslara ek olarak Stella Adler’den de özel oyunculuk eğitimi aldığı bilinmektedir.

İlk defa 2018 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisi ile oyunculuğa başlayan Midyat, daha sonrasında Halka dizisinde 17 bölüm görev almıştır.

Serhat Midyat görev aldığı yapımlar

  • Arka Sokaklar
  • Halka
  • Avlu

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirSerhat MidyatServanArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Esra karakterini kim canlandırıyor? Gaye Gürsel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Servan kimdir? Serhat Midyat hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan yaşı ve oynadığı diziler
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Beni Bırakma Berk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Onur Aziz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve karakterleri
10 Kasım bayrak neden yarıya iner?
Fox TV 22 Mart Savaşçı dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman
Exatlon Cup 2019 Türk Takımı yarışmacıları belli oldu!
Fenerbahçe Winwin çekiliş sonuçları kazananlar belli oldu! Fener Ol kampanyası hediye kazananlar listesi
Devletin öğrencilere verdiği para yardımları nelerdir? 2020 Hangi şartlarda öğrenci yardımı ve devlet bursu alınabilir?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir, nereli yaşı kaç?
Berber ve kuaför saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyorlar? Berberler ve kuaför çalışma saatleri
Kırmızı Oda dizisi Galip karakterini kim canlandırıyor? Celil Nalçakan kimdir?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.