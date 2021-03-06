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Arka Sokaklar dizi oyuncusu Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya hakkında bilgiler

5 Mart 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Arka Sokaklar dizi oyuncusu Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya hakkında bilgiler konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Arka Sokaklar dizi oyuncusu Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya hakkında bilgiler ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 5 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 05:03
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya hakkında bilgiler
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Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyicilerden tam not aldı. Dizinin yeni sezonunda kadroya üç yeni isim dahil oldu. Bu isimlerden biri de Nuray Yıldız karakteri oldu.

Arka Sokaklar Nuray Yıldız karakteri

Erler Film imzalı dizi yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Dizinin yeni sezonunda kadroya katılan 3 isimden biri de Nuray Yıldız karakteri oldu. Dizide Nuray Yıldız şu ana kadar net bir şekilde öne çıkmasa da ilerleyen bölümlerde karakterin öne çıkması bekleniyor.

Arka Sokaklar Nuray Yıldız kimdir?

Arka Sokaklar dizisine yeni sezonda katılan Nuray karakterine Rabia Kaya hayat veriyor. Rabia Kaya 1985 yılında Antalya’da dünyaya gelmiş ve Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra güzel sesiyle de öne çıkıyor. Kaya Arka Sokaklar dizisinden önce çok sayıda dizide yer almıştır. Güzel oyuncunun yer aldığı diziler şu şekilde;

Kara Para Aşk

Yedi Güzel Adam

Cinayet

Çalıkuşu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Kanıt

Arka Sokaklar



Son Güncelleme: 06.03.2021 05:03
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Anahtar Kelimeler:
DiziArka Sokaklar
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