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Arka Sokaklar Civan kimdir? Emre Törün hakkında bilgiler

Arka Sokaklar dizisine Civan karakteriyle oyuncu Emre Törün dahil oldu. İzleyiciler Arka Sokaklar Civan kimdir ve Emre Törün hakkında bilgileri araştırmaya başladı.

08 Kasım 2020 Pazar 20:00
Arka Sokaklar Civan kimdir? Emre Törün hakkında bilgiler
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Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil olurken bu isimlerden biri de Civan karakteri oldu.

Dizide Civan karakterini daha önce Edho’da rol alan Emre Törün canlandırıyor. Emre Törün Edho’da Nevzat karakteriyle beğenileri toplamıştı.

Emre Törün kimdir?


1972 yılında dünyaya gelen Emre Törün çok sayıda dizide yer almıştır. Emre Törün son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer almıştı. Usta isim şimdide Arka Sokaklar dizisinde Civan karakterine hayat verecek. Törün’ün daha önce rol aldığı diziler ise şu şekilde;

  • 2016 – Frontier (Greg Bryk Seslendirmesi)
  • 2015 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Nevzat Çankırılı)
  • 2014 – Kod Adı Reaksiyon (Savcı)
  • 2013 – Güneşi Beklerken (Mehmet Varol)
  • 2012 – Bulutların Ötesi (Nusret)2008 – Pepee (Baba seslendirme)
  • 2006 – Doktorlar (Savcı) (Bölüm)
  • 2005 – Beşinci Boyut (Murat/Mesut)
  • 2004 – Büyük Umutlar (Cevat)
  • 2004 – Büyük Buluşma
  • 2003 – Umutların Ötesi2003 – Hayat A.Ş.
  • 2002 – Çocuklar Duymasın
  • 2002 – Koçum Benim
  • 2000 – Ona Bakma Bana Bak
  • 1998 – Şeytanın Gözyaşları (Tolga)
  • 1996 – Kara Melek

Bu dizilerin yanı sıra usta ismin yer aldığı sinema filmleri ise şu şekildedir;

  • 2016 – Para Tuzağı (Dominic West Seslendirmesi)
  • 2014 – İnşaat 2 (Mafya)2013 – Doğal Kahramanlar 3D (Türkçe seslendirme)
  • 2013 – Ayas (Seslendirme)
  • 2007 – 120 (Keri)2004 – Zor Adam
  • 2004 – Halk Düşmanı (Alper)

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 20:00
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DiziArka Sokaklar
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