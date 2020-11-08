Arka Sokaklar Civan kimdir? Emre Törün hakkında bilgiler

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil olurken bu isimlerden biri de Civan karakteri oldu.

Dizide Civan karakterini daha önce Edho’da rol alan Emre Törün canlandırıyor. Emre Törün Edho’da Nevzat karakteriyle beğenileri toplamıştı.

Emre Törün kimdir?

2016 – Frontier (Greg Bryk Seslendirmesi)

2015 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Nevzat Çankırılı)

2014 – Kod Adı Reaksiyon (Savcı)

2013 – Güneşi Beklerken (Mehmet Varol)

2012 – Bulutların Ötesi (Nusret)2008 – Pepee (Baba seslendirme)

2006 – Doktorlar (Savcı) (Bölüm)

2005 – Beşinci Boyut (Murat/Mesut)

2004 – Büyük Umutlar (Cevat)

2004 – Büyük Buluşma

2003 – Umutların Ötesi2003 – Hayat A.Ş.

2002 – Çocuklar Duymasın

2002 – Koçum Benim

2000 – Ona Bakma Bana Bak

1998 – Şeytanın Gözyaşları (Tolga)

1996 – Kara Melek

1972 yılında dünyaya gelen Emre Törün çok sayıda dizide yer almıştır. Emre Törün son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer almıştı. Usta isim şimdide Arka Sokaklar dizisinde Civan karakterine hayat verecek. Törün’ün daha önce rol aldığı diziler ise şu şekilde;

Bu dizilerin yanı sıra usta ismin yer aldığı sinema filmleri ise şu şekildedir;