Arka Sokaklar Civan kimdir? Emre Törün hakkında bilgiler

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil olurken bu isimlerden biri de Civan karakteri oldu.
Dizide Civan karakterini daha önce Edho’da rol alan Emre Törün canlandırıyor. Emre Törün Edho’da Nevzat karakteriyle beğenileri toplamıştı.
Emre Törün kimdir?
- 2016 – Frontier (Greg Bryk Seslendirmesi)
- 2015 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Nevzat Çankırılı)
- 2014 – Kod Adı Reaksiyon (Savcı)
- 2013 – Güneşi Beklerken (Mehmet Varol)
- 2012 – Bulutların Ötesi (Nusret)2008 – Pepee (Baba seslendirme)
- 2006 – Doktorlar (Savcı) (Bölüm)
- 2005 – Beşinci Boyut (Murat/Mesut)
- 2004 – Büyük Umutlar (Cevat)
- 2004 – Büyük Buluşma
- 2003 – Umutların Ötesi2003 – Hayat A.Ş.
- 2002 – Çocuklar Duymasın
- 2002 – Koçum Benim
- 2000 – Ona Bakma Bana Bak
- 1998 – Şeytanın Gözyaşları (Tolga)
- 1996 – Kara Melek
Bu dizilerin yanı sıra usta ismin yer aldığı sinema filmleri ise şu şekildedir;
- 2016 – Para Tuzağı (Dominic West Seslendirmesi)
- 2014 – İnşaat 2 (Mafya)2013 – Doğal Kahramanlar 3D (Türkçe seslendirme)
- 2013 – Ayas (Seslendirme)
- 2007 – 120 (Keri)2004 – Zor Adam
- 2004 – Halk Düşmanı (Alper)
Son Güncelleme: 08.11.2020 20:00