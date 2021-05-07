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Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 589.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Arka Sokaklar son bölüm

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 589.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Arka Sokaklar son bölüm haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 07.05.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:29
Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 589.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Arka Sokaklar son bölüm
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Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar kendi gününde kendi saatinde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü büyük heyecana ve aksiyona sahne olan Arka Sokaklar 589.yeni bölüm canlı ve HD kalitede 7 Mayıs Cuma günü Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Arka Sokaklar 589.bölüm canlı ve kesintisiz olarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saatler20:00’yi gösterdiğinde Kanal D ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar 589.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Arka Sokaklar 589.bölüm özet

Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut arazide göreve çıkar. Selin Mesut’un ani gidişiyle çok endişelidir. Faruk ise Giray cinayetinin aydınlatılması için Selin’le konuşur.

Aycan kirli işerini yapmak adına polisi kullanmak adına yaptığı plan ortaya çıkar. Merkez gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ve Cemal intihar anonsu üzerine Selvi adında bir kızı kurtaracaktır. Selvi eski sevgilisi tarafından tehdit edilmiştir. Korkan genç kızın cani eski sevgilisini aranmaya başlar. Selvi’yi bu süreçte korumak için Cemal yanına alır. Ancak Selvi’nin verdiği çayı içen Cemal kendisini uygunsuz halde baygın bir şekilde bulur. Selvi Cemal’in görüntülerini kaydetmiştir.

Arka Sokaklar son bölüm özet

Dizinin bu bölümünde ekip uyuşturucu çetelerine karşı operasyonlara ağırlık verecek. Hakan ve Cemal gizli bir görev için uyuşturucu çetesinin içine sızacak. Ancak ikisi de deşifre olacak. Hakan, Korhan’ın sağ kolu olan ikinci adamın deposunda tuzağa düşecek. Ekip Hakan’ı kurtarmak için son anda olay yerine yetişecek.

Cemal ise cezaevinde Korhan ile temasa geçmeyi başaracak. Korhan telefonda eşiyle görüntülü konuşurken Cemal’i fark edecek ve Cemal’de deşifre olacak. Korhan ve adamlarından hızlı hareket eden Cemal cebindeki bıçakla Korhan’ı rehin alacak ve kendisini kurtarmaya çalışacak. Ancak Cemal kapalı bir odada uyuşturucu çetesinin adamlarıyla karşı karşıyadır.

Arka Sokaklar konusu ne?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde özel bir ekip İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlıyor. Yıllardır birlikte olan ekip artık bir aile gibi olmuştur. İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlarken macera ve aksiyonun bir an olsun durmadığı dizide birliktelik, aile olma, adalet, sevinç ve keder bir arada işleniyor. Megakent’in koruyucuları gece gündüz demeden şehirde asayişi sağlamaya çalışıyor.

Arka Sokaklar oyuncuları kim?

Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz ve İlker İnanoğlu gibi isimler yer alıyor. Dizi 15 sezondur izleyici karşısına çıkmayı başarırken, her sezon izleyicilerden tam not alıyor.

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanına sahip olan Arka Sokaklar dizisinin Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Arka Sokaklar 589.yeni bölümüyle 7 Mayıs Cuma günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.





Son Güncelleme: 07.05.2021 21:29
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Kanal DArka Sokaklar
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