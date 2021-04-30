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Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Arka Sokaklar son bölüm

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Arka Sokaklar son bölüm konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Arka Sokaklar son bölüm ile ilgili gelişmeleri 30 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 23:07
Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Arka Sokaklar son bölüm
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Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanına sahip olan Arka Sokaklar dizisi her Cuma olduğu gibi yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Her bölümü büyük heyecana sahne olan Arka Sokaklar dizisi 588.bölümüyle 30 Nisan Cuma günü yayınlanacak.

Arka Sokaklar 588.bölüm

Dizinin bu bölümünde ekip uyuşturucu çetelerine karşı operasyonlara ağırlık verecek. Hakan ve Cemal gizli bir görev için uyuşturucu çetesinin içine sızacak. Ancak ikisi de deşifre olacak. Hakan, Korhan’ın sağ kolu olan ikinci adamın deposunda tuzağa düşecek. Ekip Hakan’ı kurtarmak için son anda olay yerine yetişecek.

Cemal ise cezaevinde Korhan ile temasa geçmeyi başaracak. Korhan telefonda eşiyle görüntülü konuşurken Cemal’i fark edecek ve Cemal’de deşifre olacak. Korhan ve adamlarından hızlı hareket eden Cemal cebindeki bıçakla Korhan’ı rehin alacak ve kendisini kurtarmaya çalışacak. Ancak Cemal kapalı bir odada uyuşturucu çetesinin adamlarıyla karşı karşıyadır.

Arka Sokaklar 588.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

 





Son Güncelleme: 30.04.2021 23:07
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DArka Sokaklar
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