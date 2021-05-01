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Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! 30 Nisan 2021 Cuma Arka Sokaklar son bölüm

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! 30 Nisan 2021 Cuma Arka Sokaklar son bölüm haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:08
Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! 30 Nisan 2021 Cuma Arka Sokaklar son bölüm
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Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanına sahip olan Arka Sokaklar dizisi her Cuma olduğu gibi yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Her bölümü büyük heyecana sahne olan Arka Sokaklar dizisi 588.bölümüyle 30 Nisan Cuma günü yayınlanacak.

Arka Sokaklar 588.bölüm

Dizinin bu bölümünde ekip uyuşturucu çetelerine karşı operasyonlara ağırlık verecek. Hakan ve Cemal gizli bir görev için uyuşturucu çetesinin içine sızacak. Ancak ikisi de deşifre olacak. Hakan, Korhan’ın sağ kolu olan ikinci adamın deposunda tuzağa düşecek. Ekip Hakan’ı kurtarmak için son anda olay yerine yetişecek.

Cemal ise cezaevinde Korhan ile temasa geçmeyi başaracak. Korhan telefonda eşiyle görüntülü konuşurken Cemal’i fark edecek ve Cemal’de deşifre olacak. Korhan ve adamlarından hızlı hareket eden Cemal cebindeki bıçakla Korhan’ı rehin alacak ve kendisini kurtarmaya çalışacak. Ancak Cemal kapalı bir odada uyuşturucu çetesinin adamlarıyla karşı karşıyadır.

Arka Sokaklar 588.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

 





Son Güncelleme: 01.05.2021 04:08
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Kanal DArka Sokaklar
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