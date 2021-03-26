Arka Sokaklar canlı izle! KANAL D Arka Sokaklar 583. bölüm canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin 583. yeni bölümü merakla bekleniyor. Kanal D ekranlarının efsane dizisi Arka Sokaklar’ın 582. Bölümü ekranlara gelmesinin ardından dizinin hayranları, yeni bölümü beklemeye başladı.

Arka Sokaklar 582. bölüm özeti

Selin sapık bir seri katilin tuzağına düşer! Nevbahar Pamiroğlu, nüfuzunu oğlu Giray'ı hapse girmekten kurtarmak için kullanmaktadır. Başta Selin olmak üzere herkes Giray'ın özgür olduğunu öğrenince şaşırır. Ekip, Selin'in tehlikede olduğunu bilerek işi sıkı tutar; ama Giray, Selin'e erişmeyi başarır. Takip ettiği Selin'i telefon ile arayıp taciz etti. Selin yakınlarda olduğundan şüphelenir ve etrafına bakar. Bu sırada Selin'in yaklaştığını fark eden Giray, kaçmaya başlar. Selin de onu takip eder. Bir çıkmaz sokakta saklanan Giray, hamlesini uygular. Selin'i elinde bulunan şırıngayla uyutur.

Arka Sokaklar oyuncu kadrosu?

Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih) gibi isimler rol almaktadır.

Arka Sokaklar 583. yeni bölümü izle

Arka Sokaklar 583. yeni bölümünü izlemek için tıklayınız...