Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?

Televizyon ekranlarında uzun yıllardır devam ederek her geçen gün reyting rekorları kıran Arka Sokaklar dizisi bu hafta yayınlanmayacağını duyurdu. Yayın akışında ‘Şarkılar Bizi Söyler’ yarışmasının tekrarı yer alırken dizi severler Arka Sokakların bu hafta neden yayınlanmadığını araştırıyor.
Arka Sokaklar dizisi bu hafta neden yok?
Ramazan Bayramı nedeniyle yayın hayatına devam eden diziler bir hafta ara verdi. Dizinin yeni bölümü ise 21 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.
Kanal D 14 Mayıs Cuma yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Sadakatsiz
Son Güncelleme: 13.05.2021 16:43