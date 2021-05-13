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Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi ‘Arka Sokaklar’ televizyon ekranlarında sürekliliğini korurken bu hafta yayınlanmayacağını duyurdu. İzleyiciler Arka Sokaklar dizisi için bu hafta yeni bölüm neden yok? sorusunun internette cevabını arıyor. İşte Arka Sokakların bu hafta yayınlanmama nedeni haberimizde

13 Mayıs 2021 Perşembe 16:43
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
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Televizyon ekranlarında uzun yıllardır devam ederek her geçen gün reyting rekorları kıran Arka Sokaklar dizisi bu hafta yayınlanmayacağını duyurdu. Yayın akışında ‘Şarkılar Bizi Söyler’ yarışmasının tekrarı yer alırken dizi severler Arka Sokakların bu hafta neden yayınlanmadığını araştırıyor.

Arka Sokaklar dizisi bu hafta neden yok?

Ramazan Bayramı nedeniyle yayın hayatına devam eden diziler bir hafta ara verdi. Dizinin yeni bölümü ise 21 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.

 Kanal D 14 Mayıs Cuma yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Sadakatsiz

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarKanal DYeni BölümYayın
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