Arka Sokaklar dizisi büyük bir heyecanla devam ediyor. Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizleri arasına giren efsane dizi Arka Sokaklar, şimdiye kadar 590 bölüm yayınladı. Uzun bir süredir yayın hayatına devam eden, Türkiye’nin en çok sevilen dizileri arasında bulunuyor. Ekranların en çok sevilen ve en çok izlenen dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Arka Sokaklar dizisi bitti mi, Arka Sokaklar bitiyor mu, Arka Sokaklar yeni sezon yayınlanacak mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Arka Sokaklar Bitiyor mu?

Birinci sezonu yayınlanırken reyting konusunda büyük sorunlar yaşayan ve senaryosunu devam ettiremeyen arka Sokaklar dizisi, tam 590 bölümdür yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye’nin en uzun dizisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sezonun başında ise dizinin artık sona edeceği düşünülüyordu. Bu sezonun arka Sokaklar için final sezonu olduğu iddia ediliyordu. Ancak arka Sokaklar dizisi ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olmayı devam ettiriyor.

Arka Sokaklar dizisinin hayranları arka Sokaklar yeni sezon başlayacak mı sorusunun yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladık. Yaptığımız araştırmalara göre arka Sokaklar dizi kısa bir süre sonra sezon finali yapabilir. Arka Sokaklar dizisi önümüzdeki sezon yayınlanmaya devam edecek.