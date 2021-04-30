Arka Sokaklar Bahar nerede, neden yok? Merve Oflaz Arka Sokaklardan ayrıldı mı?

Hakan ile Bahar arasında Aylin öldükten sonra yaşanan yakınlaşma ekipte şok etkisi yaratmıştı. Bahar Hakan'ın toparlanmasına yardımcı olmuş ve bu sırada aralarında bir yakınlık meydana gelmişti. İkilinin artık bir ilişkisi var. Hakan ile Bahar aşkı tam sürat devam ederken son bölümde Merve Oflaz dizide gözükmedi. Yani Bahar son bölümde oynamadı. Dizi fanatikleri Bahar'ın nerde olduğunu merak ediyor? Bahar nerede? sizin için araştırdık.

Tüm dünyayı saran salgın dizinin başarılı oyuncusu Merve Oflaz'ı da buldu. Bahar koronaya yakalandığı için son bölümde yer almadı. Yani Bahar diziden ayrılmadı. İyileşmesi ile birlikte diziye geri dönüş yapacak.

23 Mayısıs 1988 senesinde doğan Merve Oflaz İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Birçok yapım ve dizide rol alan başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine Bahar Komiser rolü ile dahil oldu ve dizide halen devam ediyor.