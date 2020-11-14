Arka Sokaklar Aylin öldü mü? Özlem Çınar Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı?

Zafer Ergin, Rıza Soylu, Şevket Çoruh, Mesut Güneri, Özgür Ozan, Hüsnü Çoban, Oya Okar, Selin Demirci, Alp Korkmaz, Ali Akdoğan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde 13 sezon boyunca rol alan Aylin karakterini canlandıran Özlem Çınar’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor.

Dizide görülmeyen karakterin diziden ayrıldığı açıklanmıştı. Dizide evliliğinde ve hayatında bazı problemlerle karşılaşan Aylin, evlatlık edineceği bebeğin de kendisinden alınması üzerine işini ve diğer herkesi terk etti.

Özlem Çınar Diziden Neden Ayrıldı?

Uzun sezonlardır dizide oynayan Özlem Çınar yapımcılar ile anlaşamayarak diziden ayrılma kararı aldı. Karanı sosyal medya hesabından da duyuran Çınar böylece diziden ayrılmış oldu.