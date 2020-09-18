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Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler

Birçok kişinin merak ettiği 18 Eylül 2020 Cuma günü gündeme gelen Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 18-09-2020 tarihli haberimizde Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

18 Eylül 2020 Cuma 19:16
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
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Arka Sokaklar' da yeni bir yüz, Başak Avukat

(Perihan Ünlücan), Arka Sokaklar adlı sevilen dizinin izleyicisi ile buluşacak

Başak Avukat' ı kim canlandırmakta, Perihan Ünlücan' ın daha önce bulunduğu yapımlar ve kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız

Avukat Başak rolündeki aktörün adı Perihan Ünlücan’ dır. Oyuncu başlayan yeni sezon itibari ile diziye Başak Aktörü canlandırmak için

katılmıştır.

Perihan Ünlücan:


Şubatın 28' inde 1984 yılında İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Aktris Kocaeli Üniversitesi fizik bölümünde okurken aktris ve oyunculuğa yönelmek istemiştir. Kendisi Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünden diplomasını almıştır. Oyuncu Gül Oğuz’ un yardımı ile oyunculuk kariyerine başlayan aktris Perihan Ünlücan kariyerinin başlarında reklam filmlerinde iş alabilmiştir. Perihan Ünlücan dizilerde oynamış olsa da kendini meslekte çok fazla belli edememiştir ama oyuncunun şansı belki de Arka Sokaklar dizisi ile dönebilir ve kariyerinde bir parlama yaşayabilir. Oynadığı diziler ve filmler ise Kış Masalı(2009), Keskin Bıçak(2010), Karadayı(2012 ), Polis Akademisi Alaturka(2014), Hatıla Gönül(2015), Madımak: Carina’ nın Günlüğü(2015), Kırlangıç Fırtınası(2017), Cingöz Recai(2017).

Güzel oyuncunun kuzeni Tolga Erener ile evlenmiş ancak bu evlilik 4 sene sürmüştür. Şimdi evli olmayan güzel oyuncunun biriyle birlikte olduğu bilinmiyor. Perihan Ünlücan’ ın Instagram sosyal medya hesabı ise @perihanunlucan‘ dır.

Arka Sokaklar Başak

:

Perihan Ünlücan’ ın canlandırdığı avukat olan karakter bir dava için ekibe yardım edecektir. Büyük bir ihtimalde Arka Sokaklarda daimi bir karakter olarak kalacaktır ama bu henüz dedikodudan ibarettir.



Son Güncelleme: 18.09.2020 19:16
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