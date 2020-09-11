İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 11 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberimize göz atarak Eylül 11 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 19:16
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Arka Sokaklar' da yeni bir yüz, Başak Avukat

(Perihan Ünlücan), Arka Sokaklar adlı sevilen dizinin izleyicisi ile buluşacak

Başak Avukat' ı kim canlandırmakta, Perihan Ünlücan' ın daha önce bulunduğu yapımlar ve kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız

Avukat Başak rolündeki aktörün adı Perihan Ünlücan’ dır. Oyuncu başlayan yeni sezon itibari ile diziye Başak Aktörü canlandırmak için

katılmıştır.

Perihan Ünlücan:


Şubatın 28' inde 1984 yılında İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Aktris Kocaeli Üniversitesi fizik bölümünde okurken aktris ve oyunculuğa yönelmek istemiştir. Kendisi Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünden diplomasını almıştır. Oyuncu Gül Oğuz’ un yardımı ile oyunculuk kariyerine başlayan aktris Perihan Ünlücan kariyerinin başlarında reklam filmlerinde iş alabilmiştir. Perihan Ünlücan dizilerde oynamış olsa da kendini meslekte çok fazla belli edememiştir ama oyuncunun şansı belki de Arka Sokaklar dizisi ile dönebilir ve kariyerinde bir parlama yaşayabilir. Oynadığı diziler ve filmler ise Kış Masalı(2009), Keskin Bıçak(2010), Karadayı(2012 ), Polis Akademisi Alaturka(2014), Hatıla Gönül(2015), Madımak: Carina’ nın Günlüğü(2015), Kırlangıç Fırtınası(2017), Cingöz Recai(2017).

Güzel oyuncunun kuzeni Tolga Erener ile evlenmiş ancak bu evlilik 4 sene sürmüştür. Şimdi evli olmayan güzel oyuncunun biriyle birlikte olduğu bilinmiyor. Perihan Ünlücan’ ın Instagram sosyal medya hesabı ise @perihanunlucan‘ dır.

Arka Sokaklar Başak

:

Perihan Ünlücan’ ın canlandırdığı avukat olan karakter bir dava için ekibe yardım edecektir. Büyük bir ihtimalde Arka Sokaklarda daimi bir karakter olarak kalacaktır ama bu henüz dedikodudan ibarettir.



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Perihan ünlücan DizileriPerihan ünlücan Dizileri|Perihan ünlücan KimdirPerihan ünlücanArka Sokaklar Oyuncular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!
Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!
Netflix yeni yerli yapımı Mücadele Çıkmaz'ını duyurdu
Netflix yeni yerli yapımı Mücadele Çıkmaz'ını duyurdu
Nevşin Mengü ve Duygu Demirdağ yeniden aynı kanalda!
Nevşin Mengü ve Duygu Demirdağ yeniden aynı kanalda!
Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
Atiye 2.sezon Netflix'te yayınlandı!
Atiye 2.sezon Netflix'te yayınlandı!
Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, nereli yaşı kaç?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kimdir, nereli yaşı kaç?
2020 Makedonya asgari ücret ne kadar?
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Arka Sokaklar Sinem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Terzi biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
JGK 2020 Astsubay alımları başladı! Jandarma Genel Komutanlığına 3500 personel alınacak! JGK personel alım şartları ve tarihleri
Eurovision 2020 corona virüs nedeni ile iptal edildi!
Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisine katılacak mı? Sakallarını uzatıyor
İşe giriş için istenen evraklar nelerdir? 2019 İşe başlarken istenen evraklar
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2020 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 11 Eylül 2020 Cuma
İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2020
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.