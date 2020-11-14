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Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Gerçek adı nedir? Perihan Ünlücan hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar heyecan verici bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Rıza Soylu, Şevket Çoruh, Mesut Güneri, Özgür Ozan, Hüsnü Çoban, Oya Okar, Selin Demirci, Alp Korkmaz, Ali Akdoğan, Ozan Çobanoğlu gibi isimler yer alıyor.

14 Kasım 2020 Cumartesi 13:59
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Gerçek adı nedir? Perihan Ünlücan hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 565 bölümdür süren uzun soluklu dizilerden birisi olan Arka Sokaklar dizisinin Avukat Başak karakteri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Rıza Baba’nın kaçırılmasının ardından kurtarma operasyonunda rol oynayan Avukat Başak karakterine Perihan Ünlücan hayat vermektedir.


Perihan Ünlücan Kimdir?

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünde okumuştur. Oyunculuk ile ilgilenen Ünlücan, ilk olarak Kış Masalı filminde oynamıştır. Ayrıca Keskin Bıçak, Karadayı, Polis Akademisi Alaturka, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası, Cingöz Recai gibi pek çok yapımda rol almıştır.

2010 yılında Tolga Erener ile evlenen Ünlücan, 2014 yılında evliliğini sonlandırmıştır.



Son Güncelleme: 14.11.2020 13:59
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Anahtar Kelimeler:
ArkasokaklarAvukatbaşak
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