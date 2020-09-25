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Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler

Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Eylül 25 Cuma tarihindeki haberimizden Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

25 Eylül 2020 Cuma 19:15
Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
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Arka Sokaklar Asiye Kimdir?

14 sezondur Kanal D kanalında ekranlarınızda yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Asiye karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Melisa Şalgam'dır. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Arka Sokaklar dizisinde Asiye karakteri Hüsnü Çoban'ın büyük oğlu Metin'in eşi olarak karşımıza çıkıyor. Metin ile evlenecekleri gün kayınvalidesi Suat Çoban, düğün gününde trafik kazasında öldü. Kendisi dizide hemşire ve Metin ile bir erkek çocukları vardır.

Melisa Şalgam Kimdir?

Melisa Şalgam, 1 Ocak 1996 tarihinde memleketi Samsun'da doğdu. 2001 yılında ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Lise ve liseyi Antalya'da bitirdi, 1.76 boyunda ve 57 kilodadır. Tiyatro ve oyunculuk dalında deneyimlidir. İstanbul Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde de okudu. Sektöre henüz yeni başlayan genç oyuncumuz daha önce 2 filmde oynamıştı. Halen dahil olduğu Arka Sokaklar dizisi ilk oyunculuk deneyimi.


Melisa Şalgam’ın Oynadığı Diziler

Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban'ın çocukluğundan bu yana oynadığı tek dizi Arka Sokaklar (Asiye) karakteridir.

Melisa Şalgam’ın Oynadığı Sinema Filmleri

Arka Sokaklar Asiye Çoban karakteri iki farklı filmde rol aldı.

  1. Benim adım Feridun (rol Çisem)
  2. Firardayız

Melisa Şalgam’ın İnstagram Hesabı

Genç, güzel ve başarılıi oyuncunun aktif olarak resmi Instagram sayfasını kullanıyor. Yaklaşık 321 paylaşımı vardır. 621.000 takipçisi ve birçok başarılı ve güzel hayran kitlesi var. Takipçi sayısı her geçen gün artıyor. Melisa Şalgam Instagram kullanıcı adı: @melisasalgam

Melisa Şalgam’ın Sevgilisi Var mı?

Arka sokakta Asiye Çoban karakterini canlandıran güzel oyuncunun erkek arkadaşı olup olmadığı merak ediliyor. Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ile görüntülendikten sonra çift arasındaki yaş farkı oldukça tartışıldı, maçın galibiyetini kutladıktan sonra magazin kamerasına samimiyetle bakan ikili gündem olmuştu.



Son Güncelleme: 25.09.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Melisa ŞalgamArka Sokaklar
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