Arka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz diziden ayrılıyor mu?

ekranlarının 12 sezondur devam eden fenomen dizisiheyecanlı bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Sevilen dizinin yayınlanan 564. Bölümündekarakteri yürekleri ağza getirdi.

Son olarak iddia edilenlere bakıldığında, Arka Sokaklar’da Ali karakterinin bomba düzeneği kurulmuş olan minibüse binerek öleceği ve oyuncu Alp Korkmaz’ın da bu sahne ile diziden ayrılacağı öne sürülüyor. Dizide Cavit karakterinin Rıza Babayı kaçırması ardından ekip onu kurtarmak için harekete geçti. Rıza Babayı ararken bir minibüsü kontrol etmek isteyen Ali, bir boma düzeneğini aktif hale getirdi. Ayağını düzenekten çekemeyen ve bir yandan da bombanın patlaması için saniyeleri sayan Ali’nin ölüp ölmeyeceği henüz bilinmiyor. Dizinin sonraki bölümünde Ali karakterinin akıbetinin belli olacağı düşünülüyor.