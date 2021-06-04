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Arka Sokaklar 592. bölüm tek parça izle - Arka Sokaklar son bölüm Kanal D canlı izle

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Arka Sokaklar 592. bölüm tek parça izle - Arka Sokaklar son bölüm Kanal D canlı izle haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 4 Haziran 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 23:28
Arka Sokaklar 592. bölüm tek parça izle - Arka Sokaklar son bölüm Kanal D canlı izle
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Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar kendi gününde kendi saatinde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü büyük heyecana ve aksiyona sahne olan Arka Sokaklar 592.yeni bölüm canlı ve HD kalitede 4 Haziran Cuma günü Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Arka Sokaklar 592.bölüm canlı ve kesintisiz olarak 4 Haziran 2021 Cuma günü saatler20:00’yi gösterdiğinde Kanal D ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar 592.bölüm özet

Ali’nin sağlık durumu düzelmektedir. Kullandığı ilaçlarında etkisiyle Pınar’ın davranışlarına karşı sinirlenen Ali öfkesini kontrol etmekte zorlanmaktadır. Ali bu öfkesini Pınar’a karşı gösterir ve herkes şoka uğrar. Rıza babadan saklanan olay sonrasında kızını gören Rıza baba çok sinirlenir.

Geçmişteki örgütsel olaylar nedeniyle yurt dışında çıkma yasağı olan Hulki, yasağın kaldırılası için özel güvenlik şirketi sahibi Pelin ve Adem’den yardım ister. Pelin Hulki’nin süren davasındaki delilleri yok eder ve yasağın kaldırılmasını ister. Hulki’nin öldürülmesiyle Faruk’un başı derde girecektir. K

Arka Sokaklar son bölüm özet

Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut arazide göreve çıkar. Selin Mesut’un ani gidişiyle çok endişelidir. Faruk ise Giray cinayetinin aydınlatılması için Selin’le konuşur.

Aycan kirli işerini yapmak adına polisi kullanmak adına yaptığı plan ortaya çıkar. Merkez gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ve Cemal intihar anonsu üzerine Selvi adında bir kızı kurtaracaktır. Selvi eski sevgilisi tarafından tehdit edilmiştir. Korkan genç kızın cani eski sevgilisini aranmaya başlar. Selvi’yi bu süreçte korumak için Cemal yanına alır. Ancak Selvi’nin verdiği çayı içen Cemal kendisini uygunsuz halde baygın bir şekilde bulur. Selvi Cemal’in görüntülerini kaydetmiştir.

Arka Sokaklar 592.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Arka Sokaklar konusu ne?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde özel bir ekip İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlıyor. Yıllardır birlikte olan ekip artık bir aile gibi olmuştur. İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlarken macera ve aksiyonun bir an olsun durmadığı dizide birliktelik, aile olma, adalet, sevinç ve keder bir arada işleniyor. Megakent’in koruyucuları gece gündüz demeden şehirde asayişi sağlamaya çalışıyor.

Arka Sokaklar oyuncuları kim?

Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz ve İlker İnanoğlu gibi isimler yer alıyor. Dizi 15 sezondur izleyici karşısına çıkmayı başarırken, her sezon izleyicilerden tam not alıyor.

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanına sahip olan Arka Sokaklar dizisinin Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Arka Sokaklar 592.yeni bölümüyle 4 Haziran Cuma günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 04.06.2021 23:28
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Kanal DArka Sokaklar
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