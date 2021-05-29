İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanı izle - Arka Sokaklar 28 Mayıs 2021 Cuma özeti

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanı izle - Arka Sokaklar 28 Mayıs 2021 Cuma özeti haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanı izle - Arka Sokaklar 28 Mayıs 2021 Cuma özeti ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mayıs 29 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:32
Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanı izle - Arka Sokaklar 28 Mayıs 2021 Cuma özeti
Takip Et:

Arka Sokaklar 591.bölüm fragmanı ile heyecan bu akşam devam ediyor. Türk dizi tarihinin en uzun süren dizisi olan Arka Sokaklar her sene yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Arka Sokaklar 591.bölüm 28 Mayıs Cuma günü sevenleriyle buluşacak. Arka Sokaklar 591.bölüm fragmanı HD kalitede haberimizde izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar 591.bölüm 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de Kanal D’den yayınlanacak.

Arka Sokaklar 591.bölüm fragman

Arka Sokaklar 591.bölüm fragmanı izle, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 591.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı, Arka Sokaklar yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Arka Sokaklar hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Arka Sokaklar son bölüm özet

Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut arazide göreve çıkar. Selin Mesut’un ani gidişiyle çok endişelidir. Faruk ise Giray cinayetinin aydınlatılması için Selin’le konuşur.

Aycan kirli işerini yapmak adına polisi kullanmak adına yaptığı plan ortaya çıkar. Merkez gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ve Cemal intihar anonsu üzerine Selvi adında bir kızı kurtaracaktır. Selvi eski sevgilisi tarafından tehdit edilmiştir. Korkan genç kızın cani eski sevgilisini aranmaya başlar. Selvi’yi bu süreçte korumak için Cemal yanına alır. Ancak Selvi’nin verdiği çayı içen Cemal kendisini uygunsuz halde baygın bir şekilde bulur. Selvi Cemal’in görüntülerini kaydetmiştir.

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı için tıklayınız...

Arka Sokaklar konusu ne?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde özel bir ekip İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlıyor. Yıllardır birlikte olan ekip artık bir aile gibi olmuştur. İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlarken macera ve aksiyonun bir an olsun durmadığı dizide birliktelik, aile olma, adalet, sevinç ve keder bir arada işleniyor. Megakent’in koruyucuları gece gündüz demeden şehirde asayişi sağlamaya çalışıyor.

Arka Sokaklar oyuncuları kim?

Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz ve İlker İnanoğlu gibi isimler yer alıyor. Dizi 15 sezondur izleyici karşısına çıkmayı başarırken, her sezon izleyicilerden tam not alıyor.

 



Son Güncelleme: 29.05.2021 11:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DFragmanArka Sokaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

Menajerimi Ara 39. bölüm fragmanı izle - Menajerimi Ara 30 Mayıs 2021 Pazar özeti
Bozkır Aslanı Celaleddin 2. Bölüm Fragmanı – 28 Mayıs 2021 Cuma
Rüyada fındık görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? fındık görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı izle! Kağıt Ev 7. Bölüm fragmanı izle
Maraşlı 20. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanı izle - Arka Sokaklar 28 Mayıs 2021 Cuma özeti
Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman 61. yeni bölümde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm fragmanı izle
Uyanış: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı yayında! Uyanış: Büyük Selçuklu 34. yeni bölümde neler olacak?
Çukur 130. Bölüm Fragmanı – 31 Mayıs 2021 Pazartesi
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Alev Alev Güneş kimdir? Kayra Orta biyografisi
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 39. Bölüm fragmanı izle
Çukur Seren kimdir? İrem Sak kimdir, nereli yaşı kaç?
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2021 Askerlik işlemleri
Kim Milyoner Olmak İster programı ATV başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Bordo bereli asker nasıl olunur? 2021 TSK bordo bereli askerlik şartları ve eğitimleri
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.