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Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Macera ve aksiyonun bir an olsun eksik olmadığı Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı izle ve Arka Sokaklar yeni bölüm özeti araştırılıyor. Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar 590.bölüm 14 Mayıs Cuma günü Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

07 Mayıs 2021 Cuma 23:26
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
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Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ile heyecan bu akşam devam ediyor. Türk dizi tarihinin en uzun süren dizisi olan Arka Sokaklar her sene yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Arka Sokaklar 59.bölüm 14 Mayıs Cuma günü sevenleriyle buluşacak. Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı HD kalitede haberimizde izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar 590.bölüm 14 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de Kanal D’den yayınlanacak.

Arka Sokaklar 590.bölüm fragman

Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı izle, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı, Arka Sokaklar yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Arka Sokaklar hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Arka Sokaklar son bölüm özet

Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut arazide göreve çıkar. Selin Mesut’un ani gidişiyle çok endişelidir. Faruk ise Giray cinayetinin aydınlatılması için Selin’le konuşur.

Aycan kirli işerini yapmak adına polisi kullanmak adına yaptığı plan ortaya çıkar. Merkez gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ve Cemal intihar anonsu üzerine Selvi adında bir kızı kurtaracaktır. Selvi eski sevgilisi tarafından tehdit edilmiştir. Korkan genç kızın cani eski sevgilisini aranmaya başlar. Selvi’yi bu süreçte korumak için Cemal yanına alır. Ancak Selvi’nin verdiği çayı içen Cemal kendisini uygunsuz halde baygın bir şekilde bulur. Selvi Cemal’in görüntülerini kaydetmiştir.

Arka Sokaklar konusu ne?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde özel bir ekip İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlıyor. Yıllardır birlikte olan ekip artık bir aile gibi olmuştur. İstanbul’un arka sokaklarında güvenliği sağlarken macera ve aksiyonun bir an olsun durmadığı dizide birliktelik, aile olma, adalet, sevinç ve keder bir arada işleniyor. Megakent’in koruyucuları gece gündüz demeden şehirde asayişi sağlamaya çalışıyor.

Arka Sokaklar oyuncuları kim?

Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz ve İlker İnanoğlu gibi isimler yer alıyor. Dizi 15 sezondur izleyici karşısına çıkmayı başarırken, her sezon izleyicilerden tam not alıyor.

 





Son Güncelleme: 07.05.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarFragmanKanal D
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