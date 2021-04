Arka Sokaklar 589.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Kanal D

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her bölümüyle, her sezonda izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizisi İstanbul Asayiş Şube ekibi Rıza babanın liderliğinde her gün İstanbul’un arka sokaklarında asayişi sağlamak adına büyük bir görev yürütüyor.

Dizinin son olarak 588.bölümü yayınlanmış ve bu bölüm nefesleri kesmişti. Ekip bu bölümde uyuşturucu çetelerine karşı operasyona hazırlandı.

Arka Sokaklar son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde uyuşturucu çetesini çökermek için Hakan ve Cemal çetenin içine sızmaya çalıştı. Ancak Hakan çete liderinin en yakın adamı tarafından deşifre edildi. Çetenin adamları tarafından eski bir fabrikada sıkıştırılan Hakan’ı ekip son anda yetişerek kurtardı.

Bu sırada Cemal çete liderinin bulunduğu cezaevine koğuşuna girerek ona yakınlaşmaya çalıştı. Ancak çete liderinin eşiyle görüntülü konuşmasına eşi tarafından fark edilen Cemal de deşifre oldu. Cezaevi koğuşunda uyuşturucu çetesinin adamlarının arasında kalan Cemal cebindeki bıçakla çete liderini rehin alıp kendini savunmaya çalıştı. Ancak bir oda dolusu adamın elinde kurtulması çok zordu.

Arka Sokaklar oyuncuları

Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz ve İlker İnanoğlu gibi isimler yer alıyor. Dizi 15 sezondur izleyici karşısına çıkmayı başarırken, her sezon izleyicilerden tam not alıyor.