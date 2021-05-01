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Arka Sokaklar 588. bölüm Kanal D canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Arka Sokaklar 588. bölüm Kanal D canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle haberine ilişkin yeni gelişmeler, 01.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 05:08
Arka Sokaklar 588. bölüm Kanal D canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
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Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanına sahip olan Arka Sokaklar dizisi her Cuma olduğu gibi yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Her bölümü büyük heyecana sahne olan Arka Sokaklar dizisi 588.bölümüyle 30 Nisan Cuma günü yayınlanacak.

Arka Sokaklar 588.bölüm

Dizinin bu bölümünde ekip uyuşturucu çetelerine karşı operasyonlara ağırlık verecek. Hakan ve Cemal gizli bir görev için uyuşturucu çetesinin içine sızacak. Ancak ikisi de deşifre olacak. Hakan, Korhan’ın sağ kolu olan ikinci adamın deposunda tuzağa düşecek. Ekip Hakan’ı kurtarmak için son anda olay yerine yetişecek.

Cemal ise cezaevinde Korhan ile temasa geçmeyi başaracak. Korhan telefonda eşiyle görüntülü konuşurken Cemal’i fark edecek ve Cemal’de deşifre olacak. Korhan ve adamlarından hızlı hareket eden Cemal cebindeki bıçakla Korhan’ı rehin alacak ve kendisini kurtarmaya çalışacak. Ancak Cemal kapalı bir odada uyuşturucu çetesinin adamlarıyla karşı karşıyadır.

Arka Sokaklar 588.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

 





Son Güncelleme: 01.05.2021 05:08
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Kanal DArka Sokaklar
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