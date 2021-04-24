Arka Sokaklar 588. bölüm fragmanı - Arka sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar son bölümünde ne oldu?

Geçtiğimiz bölümün özeti

En son olarak maske takarak kimliğini gizlemeye çalışan üç suçlu hırsızlık olaylarını gerçekleştirmekteydiler. Hırsızlardan birini yakalayan ekip suçluyu sorguya alırlar. Bu suçluların daha genç 18 yaş altından küçük çocuklar olduğu anlaşılır. Tamer adındaki suçlu yakalandıktan sonra çapraz sorguya alınarak konuşturulmaya çalışılır. Çocuklar Leyla, Sami ve Tamer, Faça Ferzan’a isimli zanlılar tarafından çalıştırıldıkları ortaya çıkar. Ekip, her yerde Faça Ferzan’ı ve diğer iki saldırganı aramaktadır.

İkiye ayrılan ekibin yarısı da Korhan’dan kalan kirli işleri yürüten Aycan’la bir mevzuyu çözebilmek için anlaşmaya yapmaya karar verirler. Aycan’ın bu işten karı ise kocasını cezaevinden çıkarmak olacaktır. Fakat işlerde yolunda gitmeyen mevcut bir sorun göz önündedir. Bu tersliği de engin komiser fark edecektir.

588. bölüm fragmanı:

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