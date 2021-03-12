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Arka Sokaklar 581. bölüm izle - 12 Mart Cuma Arka Sokaklar son bölüm Kanal D canlı izle

Arka Sokaklar dizisinin 581.bölümü merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri Arka Sokaklar 581.bölüm izle, 12 Mart Cuma Arka Sokaklar son bölüm Kanal D canlı izleme ekranını araştırıyor.

12 Mart 2021 Cuma 22:20
Arka Sokaklar 581. bölüm izle - 12 Mart Cuma Arka Sokaklar son bölüm Kanal D canlı izle
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Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar 581.bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Merakla beklenen 581.bölümden fragman geldi.

Arka Sokaklar 581.yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar’ın 581.bölümünde Medar ekiple girdiği çatışma sırasında yanlışlıkla sevdiği kadını öldürür. Bu nedenle ekibe karşı nefret dolu olan Medar, bunun acısını çıkarmak için plan yapar.

Bu işin başına ise Rıza Baba tarafından Mesut getirilir. Engin Müdür, Rıza Baba’ya Mesut’un fevri davranmayacağın dair güvence verir. Mesut eski asker olmasından kaynaklı olarak Medar’ı bulma konusunda kısa süre içerisinde başarılı olacaktır. Bu sırada Medar’a planını devreye sokar.

Medar, kontrol noktasındaki polisleri peşine takar ve pusu kurduğu alana polisleri çeker. Medar’ın pusu kurduğu alanda büyük bir çatışma çıkar.

Asayiş şubenin otoparkını hedef olarak belirleyen Medar, bombalı bir eylem peşindedir. Polis aracının içine yerleştirilen bomba Ali ve Pınar’ın otoparkta olduğu sırada içeri girer. Bu olayın yanı sıra sarı saçlı ve beyazlı tenli kadınları öldüren seri katil Selin’i hedef alır. Selin’in peşine takılan seri katilin içerden aldığı desteği ise eski polis Halis vermektedir.

Bu olayların yanı sıra Hüsnü ise ayrı bir heyecanının içindedir. Esra’ya evlenme teklif edecek olan Hüsnü’nün bu süreçte en büyük destekçisi Nazike’dir.

Arka Sokaklar 581. Bölüm izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 12.03.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarDiziKanal D
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