İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Arıza'ya katılan Gökay Müftüoğlu kimdir? Fatih karakteri kimdir?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Arıza'ya katılan Gökay Müftüoğlu kimdir? Fatih karakteri kimdir? haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 26 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 15:54
Arıza'ya katılan Gökay Müftüoğlu kimdir? Fatih karakteri kimdir?
Takip Et:

Show Tv aracılığı ile ekranlara gelen Arıza dizisinde çokça sevilen karakterlerden biride Fatih adlı karakterdir. Fatih mahallesinin fedai gençlerinden biridir. Babasının taksisinde iş yapan Fatih belayı seven ve nerede ne konuşacağını bilmeyen bir gençtir. Kendisi babasının taksisine çıkmaktadır. Fatih Ali Rıza adlı karakteri çok sever ve onun davasını başaracağına inanmaktadır. Çocukluktan beri Ali Rıza ile tanışmış ve arkadaşı olmuş olan Fatih, Ali Rıza’ nın içini dışını bilmekte bunun için Ersoy ailesi ile olan mücadelesinde Ali Rıza’ nın yanında yer almaktadır. Fatih’ in silahlara çok ilgisi olsa da silah hiç kullanmamıştır. Ali Rıza’ nın yanında silah kullanmayı öğrenecek ve görevinde başarılı bir tetikçi olacak ve ne olursa olsun Ali Rıza’ yı bırakmayacaktır. Karakter ise yanlış zamanda yanlış konuştuğu şeyler ile izleyiciyi güldürmektedir.

Gökay Müftüoğlu:

1986 senesinin Temmuz ayının 7’ sinde dünyaya gözlerini Rize’ de açmıştır. Gökay Müftüoğlu 75 kilodur ve 1. 76 metre boyundadır.  Oyuncunun tiyatro eğitimi ise 9 Eylül Üniversitesindeki Tiyatro bölümündendir, oyuncu bu üniversiteden mezun olmuştur ve resmi bir şekilde görev ile tiyatroya çıkması Bonova Belediyesi Şehir Tiyatrosunda gerçekleşmiştir. Gökay Müftüoğlu, ismini ilk olarak oynadığı Kara Sevda adlı dizide hayat verdiği Hasan karakteri ile duyurmuştur. Oyuncunun Arıza dizisinden önce bulunduğu son proje ise Çukur’ dur.



Son Güncelleme: 26.12.2020 15:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arıza DizisiArıza Dizisi|Arıza Fatih Karakteri KimdirArıza Fatih KarakteriArıza Fatih KimArıza Fatih KimdirArıza Fatih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?

Popüler Haberler

Arıza'ya katılan Gökay Müftüoğlu kimdir? Fatih karakteri kimdir?
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri ve kullanıcı yorumları
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
E-devlet kredi notu sorgulama ile kredi risk puanı nasıl öğrenilir? 2020
Sarı dişler evde doğal yolla nasıl beyazlatılır?
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya’da Mehmetçik ile görüşecek
Müge Anlı Hamdi Kılıç bulundu mu, olay çözüldü mü?
Görme engelli insanlar ne görürler, rüya mı görür?
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?
Yeni Hayat Dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Yeni Hayat dizisinin konusu ve oyuncuları
Kredi borcu devam eden ev nasıl satılır?
2019 Yılı İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sınav sonuçları takvimi
Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni hayat dizisi kanalı ve oyuncuları
2020 Yılında Hangi Bankalar 30.000 TL Kredi Veriyor? Şartlar Nedir?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Devlet gözlüğü kaç yılda bir karşılıyor? Gözlük hakkı nasıl sorgulanır? Devlet kaç yılda bir gözlük ve gözlük camı veriyor?
E-reçete şifremi unuttum nasıl alabilirim? E-devlet ilaç reçete sorgulaması
Bağkur hizmet dökümü nasıl alınır? Bağkur borç sorgulama tc ile şifresiz yapılır mı?
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.